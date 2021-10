NBA zit verveeld met enkele vedetten die geen vaccin willen en probeert hen te raken in de portemonnee

NBA Door blessures geteister­de play-offs bereiken hun hoogtepunt: Phoenix Suns en Milwaukee Bucks starten vannacht hun strijd om de NBA-titel

6 juli Eindelijk. De NBA-finalisten zijn bekend. Na 72 matchen in het reguliere seizoen en zo’n zestien in de play-offs mag de beste uit het Oosten het opnemen tegen de beste uit het Westen: de Milwaukee Bucks vs de Phoenix Suns. Best of 7. Eerste tot vier overwinningen. Voor de Suns kan het hun eerste titel worden, voor de Bucks dateert hun laatste titel van 50 jaar geleden. Één ding is zeker: geschiedenis zal geschreven worden. En de eerste pennentrek daarvan wordt deze nacht gezet.