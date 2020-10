NBA ziet inkomsten met tien procent dalen

NBA Topfavorie­ten Lakers en Bucks beginnen met histori­sche valse noot aan play-offs

19 augustus Start in mineur aan de play-offs in de NBA voor de gedoodverfde favorieten. Los Angeles Lakers en Milwaukee Bucks verloren allebei hun eerste partij. Het is de eerste keer ooit dat beide nummers één uit hun Conference de eerste play-offwedstrijd verliezen. Werk aan de winkel voor Lebron en Giannis in de volgende wedstrijden dus.