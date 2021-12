NBA-vedettes Kevin Durant en vaccinweigeraar Kyrie Irving op uitpuilende coronalijst Brooklyn Nets

Irving was juist teruggekeerd in de selectie. Hij is een van de weinige spelers in de NBA die heeft geweigerd zich te laten vaccineren en mag om die reden in ieder geval niet bij de thuiswedstrijden in New York in actie komen. De lokale regels staan dat niet toe. Irving heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gespeeld en het was de bedoeling dat hij vanaf nu weer zou meedoen in uitwedstrijden, maar doordat hij op de Covid-lijst is gekomen, moet hij zijn rentree langer uitstellen.