NBA-toptalent Ja Morant haalt opgelucht adem: zaak voor meebrengen van pistool in kleedkamer afgesloten wegens gebrek aan bewijs

“Hij loopt nog beter dan gasten die twintig jaar jonger zijn en doet dingen die anderen nooit konden”: ook Didier Mbenga maakt buiging voor LeBron James

“We moeten ophouden met dat debat over de GOAT.” Didier Mbenga (42) over het NBA-puntenrecord van LeBron James (38): “Doet hij iets nieuws? Neen, eigenlijk niet. Alles is al eens gebeurd. Voor Abdul-Jabbar het puntenrecord brak, was er iemand anders die de meeste punten gescoord had. Maar LeBron is nu al een legende. Hij heeft zijn zitje in de Hall of Fame verdiend.”