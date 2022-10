NBA-teams staan nu al in de rij voor boomlang basketbalfenomeen uit Frankrijk, ook LeBron James onder de inruk: “Hij is een alien”

NBA“Er zijn spelers die nooit meer hun gelijke zullen kennen. Nooit nog zal er een speler als Shaquille O’Neal komen of Kobe Bryant of Michael Jordan. Deze jongen is van hetzelfde kaliber.” Of hoe de NBA nu al storm loopt voor een 2,20 m lange basketbalsensatie uit Frankrijk. Meet Victor Wembanyama.

Dinsdagnacht zaten er naar verluidt 200 NBA-scouts in de tribunes in Nevada, vanavond zullen het er opnieuw tientallen zijn. De NBA kijkt nu al reikhalzend uit naar een nieuwe sensatie, die pas volgend jaar in de draft zit. Er wordt nu al gespeculeerd welke teams vrijwillig matchen zullen verliezen om als eerste voor Victor Wembanyama te kunnen kiezen. De slechtst presterende teams krijgen immers de eerste NBA Draft-picks om nieuwe talenten aan zich te binden.

Wembanyama staat wel al even in de scoutboekjes, maar deze week kondigt hij zich voor het eerst echt aan bij het grote publiek in de Verenigde Staten. De 18-jarige Fransman speelde dinsdag met z’n team Metropolitans 92 tegen de G League Ignite, een opleidingsploeg waarin jonge Amerikaanse talenten gekoppeld worden aan ervaren basketbalspelers. Wembanyama stak er letterlijk met kop en schouders bovenuit. Zijn team verloor, maar de boomlange jongeman tekende met 37 punten, 5 blocks en 4 rebounds voor de prestatie van de match.

Volledig scherm © AFP

Vooral de manier waarop doet bij velen de monden openvallen. Met zijn 2,20m is Wembanyama bijzonder beweeglijk en trefzeker. Hij is op papier een center, maar speelt met even veel flair als een guard. Met zijn lengte en spanwijdte - naar verluidt 2,40m - is hij aanvallend en verdedigend een monster. “Vergelijk het met een eenhoorn, hij is het totaalpakket. Hij is een talent, zoiets wat je maar een keer in een millenium ziet”, klinkt het lyrisch uit vele monden van een enthousiaste schare kenners.

Wembanyama groeide op in Le Chesney, een banlieue in Parijs. Zijn vader Felix is een voormalige verspringer, zijn moeder Elodie was ook professioneel basketbalspeelster. De voorbije jaren speelde Victor basketbal voor ASVEL (Lyon), de club waar voormalig NBA-ster Tony Parker eigenaar van is. Vorig jaar trok Wembanyama naar de de Metropolitans, daar is Vincent Collet als bondscoach van Frankrijk werkzaam als trainer. Met Metropolitans is hij nu te gast in de VS.

“Hij is ongelofelijk. Niet alleen door zijn lengte, maar ook zijn skills. Hij heeft nog een en ander te leren, maar hij speelt heel natuurlijk. Hij moet nog wat ervaring opdoen en dan is hij klaar voor wat komt volgend jaar. Ik zeg niet dat hij de nieuwe LeBron James of Luka Doncic wordt, maar hij heeft alles om het te maken”, zegt Collet. Wembanyama zelf geniet vooral van zijn verblijf in de States. “Ik ga deze week naar de LA Lakers, maar dan als fan om een van hun oefenmatchen mee te pikken.”

Volledig scherm © AP

Wembanyama - vorig jaar de grote man op het WK basketbal U19 - is bovendien een beleefde, welopgevoede jongen. “Hij houdt evenveel van het leven als van het basketbal”, liet zijn manager Bouna Ndiaye al over hem vallen. “Hij tekent vaak, is cultureel aangelegd en houdt van lekker eten. Dat is belangrijk voor een jonge gast, er is meer in zijn leven dan basketbal. Wie op zijn 18de alleen maar aan basketbal denkt, is ongezond bezig.”

Of Wembanyama de verwachtingen kan inlossen, zal moeten blijken. De Fransman liet in elk geval heel veelbelovende dingen zien. Als er al één punt van twijfel is, dan wel... zijn lichaam. “Hij is heel groot, maar ook heel erg slank. In het verleden had hij al wat last van zijn enkels en kende hij blessures aan zijn vingers”, klinkt het.

Het wordt dus zaak om dat imposante lichaam goed aan te passen aan de NBA, maar de teams, die staan nu al in de rij. Ook LeBron James gelooft erin en was onder de indruk van Wembanyama afgelopen week. “Ik wil hem niet met een eenhoorn vergelijken”, lachtte hij. “Eerder met een alien. Hoe het ook zij: Wembanyama is een talent die maar een keer in een generatie voorkomt.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP