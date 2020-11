NBA-seizoen start officieel op 22 december

NBA Milwaukee staat op rand van exit tegen Miami, Houston verrast Lakers

5 september Milwaukee Bucks staat dicht bij de exit in de halve finales in het oosten van de play-offs in de NBA. De ploeg die in het reguliere seizoen in de Eastern Conference de beste was, verloor voor de derde keer op rij van Miami Heat (115-100) en staat nu in de halve finales met 3-0 achter.