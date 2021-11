NBA. Nieuwe zege voor Golden State terwijl kampioen Milwaukee de boot in gaat, vreemde kronkels van de bal in Sacramento

Kevin Durant was op dreef bij de Brooklyn Nets, die met 116-103 wonnen van de Toronto Raptors. De sterspeler produceerde 31 punten, 7 rebounds en 7 assists. Het was de tiende wedstrijd op rij dat Durant meer dan 20 punten scoorde. James Harden had ook een grote bijdrage aan de overwinning met 28 punten, 10 rebounds en 8 assists. Voor de Nets was het de vijfde zege op een rij. Ze komen op de derde plaats in het oosten.

De partij in Toronto had een speciale betekenis voor Durant. Op het Canadese parket scheurde hij in juni 2019 tijdens de finalewedstrijden met Golden State zijn achillespees. In december 2020 kon hij pas zijn comeback maken en dit was zijn eerste wedstrijd opnieuw in Toronto.