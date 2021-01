‘NBA is niet van plan om seizoen te onderbreken’: steeds meer spelers besmet of preventief in quarantaine, opnieuw match uitgesteld

NBAOok voor de NBA is er geen ontkomen aan: steeds meer spelers raken besmet door het coronavirus of moeten preventief in quarantaine. Dat heeft als resultaat dat trainers over steeds minder spelers kunnen beschikken. Zondag leidde dat tot uitstel van de match Miami Heat-Boston Celtics, omdat de Heat slechts zeven spelers kon opstellen. Toch denkt de NBA er niet aan om een pauze in te lassen, zo vertelde woordvoerder Mike Bass.

De NBA koos er vorig jaar voor om, na een stopzetting op 11 maart door een uitbraak van het coronavirus, het seizoen te hernemen in een bubbel op de Walt Disney-terreinen in Orlando, Florida. Die ingreep miste zijn effect niet: de NBA kon de competitie en playoffs zonder nieuwe besmettingen of uitgestelde matchen uitspelen.

Toch zagen de spelers het niet zitten om een tweede keer, afgezonderd van de buitenwereld, in een bubbel te basketten. Emotioneel was dat voor hen onoverkomelijk. De NBA zag het dan weer niet zitten om het nieuwe seizoen uit te stellen en hun geraamde miljardenverlies nog verder te zien oplopen.

En dus kozen ze voor het scenario waar alle andere sportbonden al voor opteerden: met strenge protocollen hopen om de schade te beperken. “We sluiten geïsoleerde gevallen niet uit,” zei NBA-baas Adam Silver. “Afgaande op het pre-season en andere sportcompetities vrees ik dat het helaas onvermijdelijk zal zijn. We zijn klaar voor alle mogelijke scenario’s.”

Op 22 december begon het seizoen terwijl er in de VS dagelijks 200.000 besmettingen bij kwamen en meer dan 3.000 mensen per dagen overleden aan covid-19. Die getallen zijn intussen met nog een derde toegenomen. Op de tweede speeldag moest de match Houston-Oklahoma City al uitgesteld worden door een uitbraak bij Houston. Zij haalden het vooropgestelde minimum van acht spelers niet.

In de NBA testten tot dusver 63 spelers op in totaal 550 spelers positief, vooral toen ze zich op 2 december terug bij hun clubs aanmeldden (48). De NBA geeft wekelijks de cijfers door van het aantal spelers dat besmet raakte: vorige week waren dat er vier, de week ervoor nul. Deze week, zo meldde ESPN, zou de teller al op zeven staan.

Dat heeft z’n gevolgen. Niet alleen zijn de besmette spelers verplicht om zich tien dagen af te zonderen, maar ook hun zogenaamde ‘close contacts’ moet preventief in quarantaine. En zo komt het dat steeds meer spelers tijdelijk onbeschikbaar zijn en het voor coaches puzzelen is om aan voldoende spelers te raken.

Bij de Heat lukte het trainer Eric Spoelstra gisteren niet. Hun match tegen de Boston Celtics werd uitgesteld. Of Celtics-coach Brad Stevens daar rouwig om was? Allicht niet: hij kon ook op slechts acht spelers een beroep doen omdat er negen ontbraken - twee door blessures en zeven door het coronaprotocol. “De realiteit is dat de cijfers stijgen," zei Spoelstra zaterdag nog. “We doen er alles aan om de protocollen nauwgezet te volgen maar finaal hebben wij de situatie niet in handen.”

Toch denkt de NBA er niet aan om een pauze in te lassen, zo zei woordvoerder Mike Bass: “We voorzagen dat er matchen uitgesteld zouden worden en pasten het speelschema ook aan. We zijn dan ook niet van plan om het seizoen te onderbreken.” Volgens de huidige planning loopt het eerste deel van de competitie tot 4 maart, waarna de All Star break volgt. Op 16 mei loopt de reguliere competitie af, op 22 mei beginnen de playoffs die ten laatste op 22 juli - net voor de Olympische Spelen - afgerond moeten zijn.

Pas wanneer de NBA denkt dat het niet meer verantwoord is om te spelen, zo gaf Silver eerder aan, trekken ze er (even) de stekker uit. “Maar daar zijn geen exacte getallen op geplakt. Als we ontdekken dat onze protocollen hun uitwerking missen, wat wil zeggen dat we een uitbraak binnen een team of naar andere teams constateren, kan dat tot een opschorting leiden.”

“We weten dat het virus nu wijdverspreid is,” zei Brad Stevens. “En ook al doen we er alles aan om verdere besmettingen te voorkomen, toch zal het bij de clubs binnendringen. Tot op zekere hoogte nemen we allemaal een risico. Dat aanvaarden we en we hebben er vertrouwen in dat de bazen in eerste instantie aan onze gezondheid en veiligheid denken. Als de situatie uit de hand dreigt te lopen, neem ik aan dat experten de juiste beslissing zullen nemen.”