NBA door elkaar geschud op laatste dag van de ruilmarkt: wie speelt nu waar?

NBAIt’s all over. Gisterenavond werd de transfermarkt in de NBA gesloten. Spelers kunnen vanaf nu niet meer geruild worden. Op de valreep zochten en vonden nog heel wat spelers — en hun teams — een andere bestemming. De laatste rechte lijn richting play-offs is daarmee officieel ingezet. Een overzicht van de meest opvallende trades op ‘deadline day’.

Als er één club was die gisteren niet stilzat, was het Orlando Magic wel. En dat is nog een understatement. Ze gooiden zowat hun hele team om. De eerste die eraan moest geloven, was center Nikola Vucevic, met voorsprong Magics beste speler dit seizoen. De All-Star die gemiddeld 24,5 punten per match scoort, zo’n 12 rebounds pakt én 40% van zijn driepunters binnen werpt, mag die statistieken aandikken bij de Chicago Bulls.

Een speler van Vucevic’ kaliber komt wel met een prijskaartje. In ruil kregen de Magics dan ook wel wat terug. Forward Otto Porter, jonge center Wendell Carter Jr en twee ‘first-round picks’ — waarmee ze in de draft van 2021 en 2023 twee beloften mogen selecteren — maakten de omgekeerde overstap. Vucevic, een Montenegrijn die in België opgroeide, - zijn vader speelde bij Ieper, Brussel, Aalst en Luik - moet samen met Zach LaVine een dodelijk duo gaan vormen in het befaamde United Center en de Bulls voor het eerst sinds 2017 weer naar de play-offs stuwen.

Volledig scherm Nikola Vucevic (rechts) trekt naar Chicago Bulls. © AP

Ook Fransman Evan Fournier vertrekt bij Orlando Magic. Naar de Boston Celtics zowaar. Hij wordt geruild voor twee ‘second-round picks’. En dus niet voor Marcus Smart, voor wie velen toch vreesden voor zijn toekomst bij de Celtics. Fournier is goed voor een ‘career high’ van gemiddeld 19,7 punten dit seizoen en zal eindelijk wat broodnodige ‘firepower’ bijbrengen aan de bank van Boston.

‘Full rebuild’

Last but not least. De tweevoudig — toch wel controversiële — ‘runner-up’ in de Dunk Contest, Aaron Gordon, vertrekt naar Denver Nuggets. Het was al een tijdje bekend dat ‘Air Gordon’ wilde vertrekken bij Magic, zeker na een ronduit slecht seizoen vorig jaar. Slechts 31% van zijn driepunters knalde hij toen binnen. Dit seizoen schommelt dat percentage rond de 38%. Gooi daar nog eens 14,5 punten bij en je hebt een solide speler.

Het wordt alvast uitkijken naar Denvers tegenaanvallen. Zeker wanneer Nikola Jokic met een pass over de ganse lengte van het veld hoogvlieger Gordon alleen op weg zet naar de korf. De Nuggets staan rookie RJ Hampton, een ‘first-round pick’, en Gary Harris, van wie ze al een tijdje af wilden, af aan Magic. Ook Cavs-center Javale McGee sluit bij de Nuggets aan.

De drie mannen die voor meer dan de helft van de punten zorgen in Orlando, vertrekken dus uit Florida. In ruil? Picks, picks en nog eens picks. Bij Magic lijken ze besloten te hebben van nul te herbeginnen. ‘Full rebuild’.

Volledig scherm Aaron 'Air' Gordon omringd door spelers van New York Knick. © AP

Lowry blijft

Wachten op Godot. De enige manier om de door de mand gevallen ruildeal rond Kyle Lowry te omschrijven. Noch Philadelphia 76’ers, noch Los Angeles Lakers, noch Miami Heat kon Toronto Raptors overtuigen om hun spelmaker te laten vertrekken. Het leek nochtans een uitgemaakte zaak dat Lowry zou weggaan. En zo blijft de voormalige NBA-kampioen tot het einde van het seizoen gewoon in Toronto, of Tampa Bay, dit jaar.

Shooting guard Norman Powell vertrok daarentegen wel bij de Raptors. De scherpschutter, 44% van zijn driepunters waaien binnen, vertrekt naar Portland Trail Blazers in ruil voor de veelbelovende Gary Trent Jr en oudgediende Rodney Hood. Gary Trent Jr ontplofte in de play-offbubbel vorig seizoen en ontpopte zich dit jaar tot een vaste waarde vanaf de Blazers-bank.

Volledig scherm Kyle Lowry (rechts) blijft verrassend genoeg bij Toronto Raptors. © AP

Kansen voor Oladipo en Rondo

Nog zo’n waardevolle bankspeler was de 34-jarige Rajon Rondo bij de Atlanta Hawks. Met minder succes weliswaar. Slechts 4 punten en 3,5 assists per match en dat, nadat hij van een fantastische ‘play-off run’ kwam met de Lakers. Hij scoorde in die periode zo’n 9 punten en deelde 6,5 assists uit. De Hawks beloonden hem rijkelijk voor die pluspunten en zijn ervaring: 15 miljoen voor twee seizoenen. Het mocht niet baten.

Rondo keert nu terug naar Los Angeles. Niet naar de Lakers, wel naar grote rivaal Clippers. En zo hebben ook zij eindelijk hun point guard beet. De Clippers zien leeftijdsgenoot en bankspeler Lou Williams en twee ‘second-round picks’ naar Atlanta verdwijnen. Niet weinig voor Rondo.

Wie daarentegen wel voor een appel en een ei vertrok, is voormalig All-Star Victor Oladipo van Houston Rockets. Hij gaat naar Miami Heat in ruil voor center Kelly Olynyk en Avery Bradley, die dit seizoen nog maar één wedstrijd speelde. Geen Tyler Herro of Duncan Robinson. Het is voor Oladipo al de tweede keer dit seizoen dat hij wordt omgeruild. Een dikke twee maanden geleden bedankte Indiana Pacers hem voor bewezen diensten, nu doet Houston Rockets hetzelfde. De tweevoudige All-Star zoekt al een tijdje naar zijn beste vorm na een zware knieblessure in 2019. Dat doet hij liever bij Heat dan bij de ellendige Rockets, die onlangs maar liefst 20 matchen op rij verloren. Afwachten of hij in Miami, omringd door topspelers als Jimmy Butler en Bam Adebayo, zijn niveau van weleer terugvindt.

Volledig scherm Victor Oladipo (links). © AP