Na één komt twee: Suns imponeren opnieuw en pakken comfortabele voorsprong

NBAGiannis Antetokounmpo vs de Suns. Zo valt de match van vannacht samen te vatten. ‘The Greek Freak’ deed alles, maar dat was niet genoeg. 118-108 voor Phoenix. En zo pakken de Suns een comfortabele 2-0 voorsprong.

De Suns kwamen opnieuw van overal. Weer scoorden vijf man minstens tien punten. Deandre Ayton kon nog ietwat in bedwang worden gehouden: hij bleef steken op 10 punten en 11 rebounds. Vooral met dank aan Jrue Holiday en PJ Tucker, die zich eindelijk over, langs en door de ‘screens’ van de Suns-verdedigers worstelden en zo een mismatch vermeden. Maar het mocht niet baten. De guards van Phoenix waren weeral niet af te stoppen. Devin Booker ging voor 31, zijn maatje Chris Paul voor 23. Zo sloegen de Suns een diepe kloof in het tweede kwart, waar de Milwaukee Bucks nooit van herstelden. En telkens als die kloof in gevaar kwam, waren het Booker of Paul die de Bucks eigenhandig weer op 10 of meer zetten. Dat deden ze niet zelden met een driepunter: ‘DBook’ maakte er 7 van zijn 12 pogingen, ‘CP3’ 3 van zijn 5 pogingen. De Suns-guards weigerden hun team te laten verliezen. In totaal schoot Phoenix een indrukwekkende 20/40 vanachter de driepuntlijn. Een gigantisch verschil met de 9/31 van Milwaukee.

Phoenix is ronduit gevaarlijk. Elke wedstrijd kan er wel iemand— op hun ‘big three’ na — voor 20 of meer gaan. Vannacht was dat Mikal Bridges, die er maar liefst 27 in het mandje legde. De 24-jarige small forward speelt puike play-offs. Zowel offensief als defensief.

Volledig scherm © AFP

Pover

Bij de Milwaukee Bucks sprong er niemand uit. Op Giannis Antetokounmpo na natuurlijk. De Griek moest letterlijk álles doen. En deed dat ook: 42 punten, 12 rebounds, 4 assists, 3 blocks… Het meeste aantal punten in Giannis’ play-offcarrière. Vooral in het derde kwart werd het pijnlijk duidelijk dat het Giannis tegen de rest was. Antetokounmpo scoorde maar liefst 20 van de 33 Milwaukee-punten. Het meeste punten gemaakt door één speler in één kwart in de Finals de afgelopen 25 jaar.

Een povere Khris Middleton, amper 11 punten op een even schamele 31%, en Jrue Holiday, 17 punten op amper 33%, móéten in de spiegel kijken. Veel te mager voor twee voormalige All-Stars. Zonder hen maken de Bucks geen schijn van kans. Je kán maar zoveel vragen van Giannis. Zeker van een half geblesseerde Giannis. Hij durft af en toe nog met een pijnlijke grimas naar zijn knie grijpen. Als je louter naar zijn spel kijkt, merk je daar echter niks van. Hopelijk voor hem worden zijn beide ploeggenoten wakker.

Één troost: de Bucks spelen nu tweemaal in Milwaukee en hoeven zich even niks meer aan te trekken van de Suns-fans. Zo is game 3 een must-win voor hen. Anders kunnen de Finals wel eens heel snel afgelopen zijn.

Volledig scherm © AP