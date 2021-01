MVP Antetokounmpo leidt Milwaukee voorbij Detroit, Durant (Brooklyn) moet in quarantaine

NBAGiannis Antetokounmpo heeft opnieuw zijn klasse getoond in het duel tegen Detroit. De tweevoudige en regerende MVP scoorde 43 punten voor Milwaukee en had zo een groot aandeel in de 125-115 overwinning tegen de Pistons.

De Griek plukte ook negen rebounds en deelde vier assists uit. Voor de Bucks was het de vierde zege in zeven wedstrijden. Daarmee staat het team voorlopig zevende in de Eastern Conference van de NBA.

Philadelphia verstevigde zijn leidersplaats in de conference door met 118-101 te winnen van Charlotte. In het kamp van de Sixers, die al zes keer wonnen en nog maar een keer verloren, werd Tobias Harris topschutter met 22 punten. Joel Embiid was goed voor 14 punten en 11 rebounds.

Bij Boston, nummer vier in het klassement, speelde Jayson Tatum zich in de kijker in het duel tegen Toronto. Hij maakte 40 punten voor de Celtics, die het haalden met 114-126.

Kevin Durant (Brooklyn) mist duel tegen Utah omwille van coronaprotocol

De Brooklyn Nets kunnen straks tijdens hun competitieduel in de NBA tegen Utah Jazz dan weer niet rekenen op sterspeler Kevin Durant. Durant staat omwille van het coronaprotocol in de NBA zeven dagen aan de kant. Dat maakte het team uit New York maandag bekend. Hij moet in quarantaine. Meer informatie ontbreekt voorlopig.

Het ontbreken van Durant komt heel ongelegen voor de Nets. Brooklyn was net aan een slechte reeks bezig en verloor drie van haar vier laatste duels. Het telt dit seizoen voorlopig drie zeges tegenover vier nederlagen.

Volledig scherm Kevin Durant blijft in het sukkelstraatje. © AFP