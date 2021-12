Mitchell leidt Utah Jazz naar vierde overwinning op een rij in NBA

NBA Curry pakt meteen uit met tri­ple-dou­ble tegen LA Lakers, ook kampioen Milwaukee start in stijl

Stephen Curry heeft het nieuwe NBA-seizoen ingeluid met een triple-double, oftewel alle statistieken in de dubbele cijfers. Hij had daarmee een groot aandeel in de 121-114-zege van Golden State Warriors op Los Angeles Lakers. Ook kampioen Milwaukee Bucks startte perfect.

20 oktober