Misnoegde Brooklyn Nets-ster Kevin Durant moet veld verlaten na positieve test van nauw contact

De Brooklyn Nets leden een nipte nederlaag tegen de Toronto Raptors. Alle aandacht ging nadien echter naar de saga rond Kevin Durant, die voor het eerst in 867 NBA-wedstrijden als reserve startte omdat een nauw contact van hem een onduidelijke coronatest had afgeleverd. Uiteindelijk mocht hij wel de bank verlaten. Hij speelde 19 minuten, tot zijn contact toch positief bleek te zijn. Een gefrustreerde Durant moest het veld verlaten en gooide vol ongenoegen een waterflesje weg. Kort daarna stuurde Durant een tweet de wereld in die viraal gaat. “Free me. Bevrijd me.”

Celtics wint topper, Utah Jazz presteert sterk

Boston Celtics heeft in een topper in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA afgerekend met LA Clippers. Met topschutter Jayson Tatum, goed voor 34 punten, wonnen de Celtics in Los Angeles met 115-119. Boston blijft de nummer 4 in de Eastern Conference, de Clippers staan derde in de westelijke divisie.

Utah Jazz is de best presterende ploeg in de NBA met inmiddels achttien overwinningen tegen slechts vijf nederlagen. Opnieuw kwamen veel punten van afstand tegen Charlotte (121-138 zege). De ploeg maakte 26 driepunters uit vijftig pogingen, een clubrecord, met Bojan Bogdanovic (31 punten) en Donovan Mitchell (30) als topscorers. Een dag eerder had de ploeg uit Salt Lake City bij Atlanta ondanks de winst een einde zien komen aan een reeks van elf duels op rij waarin telkens ten minste vijftien driepunters waren gemaakt. In Atlanta was de teller blijven steken op dertien.

Milwaukee Bucks klom ten koste van de Brooklyn Nets naar de tweede plaats in de Eastern Conference achter Philadelphia dankzij een overwinning bij Cleveland Cavaliers: 105-123. De Griek Giannis Antetokounmpo was goed voor 33 punten.

Volledig scherm Bojan Bogdanovic van Utah Jazz © AP