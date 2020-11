Michael Jordan schenkt 1,67 miljoen euro van ‘The Last Dance’ aan Amerikaanse voedselbanken

Het bedrag is afkomstig van extra opbrengsten uit ‘The Last Dance’, de docuserie over Michael Jordan die een wereldwijde hit werd. “In deze uitdagende tijden en in dit onvoorstelbaar moeilijk jaar door Covid-19 is het belangrijker dan ooit om even stil te staan en dankbaar te zijn. Ik ben trots om extra opbrengsten uit ‘The Last Dance’ te doneren aan Feeding America en hun voedselbanken in de Carolina’s en Chicago om zo de Amerikaanse hongerproblematiek aan te pakken”, zegt het NBA-icoon.