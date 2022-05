Miami zegeviert in Boston, maar ziet sterkhouder Jimmy Butler geblesseerd uitvallen

Met 1-2 in de tussenstand neemt The Heat de leiding zo weer over, maandag staan ze voor hun tweede uitwedstrijd op rij. De finale wordt naar een best of seven gespeeld, waardoor het team dat als eerste vier keer wint, doorstoot naar de NBA-finale, waar de winnaar van de Western Conference wacht. In het westen staan Dallas Mavericks en Golden State Warriors in de finale. De Mavs kijken daar al tegen een 2-0 achterstand aan.