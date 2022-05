Miami Heat wint eerste partij in Eastern Conference Final, met dank aan 41 punten van Jimmy Butler

Miami rechtte de rug in het derde kwart (39-14), na een sterke start van Boston. Bij de pauze stonden de Celtics nog 54-62 voor. Jimmy Butler was met 41 punten de aanjager in het succes van de Heat. In de laatste 24 minuten was hij goed voor liefst 27 punten.

Aan de overkant was Jayson Tatum de uitblinker met 29 punten. Hij deed dat vooral in het begin van de partij, met 21 punten voor rust. Jaylen Brown kwam tot 24 punten. De Celtics zagen Robert Williams III (18 punten) uitvallen met een beenblessure. Ze moesten vooraf ook al Marcus Smart, met een voetblessure, en Al Horford, afwezig vanwege het coronaprotocol, missen.

Het tweede duel van de best-of-seven-reeks is donderdag ook in Miami, waarna er twee duels in Boston volgen. De winnaar van de Eastern Conference neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van de Western Conference. In het westen staan de Dallas Mavericks en de Golden State Warriors in de finale.