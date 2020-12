Miami Heat herpakt zich in NBA tegen New Orleans Pelicans - Legende K.C. Jones (88) overleden

NBAVicekampioen Miami Heat heeft zijn tweede wedstrijd van het nieuwe NBA-seizoen wél gewonnen. Woensdag ging Miami nog met 113-107 de boot in bij de buren van Orlando, vandaag werd er met 111-98 gewonnen van New Orleans Pelicans.

Bij de rust stond de Heat dertien punten voor (66-53). Duncan Robinson scoorde liefst zeven driepunters en had met 23 punten een aanzienlijk aandeel in de zege. Zion Williamson (32 ptn) en Brandon Ingram (28) deden nog beter, maar stonden in het verliezende kamp. In het slotkwart kwam New Orleans even terug tot op zes punten (91-85). Goran Dragic (18 ptn, 9 assists) en Bam Adebayo (17 ptn) drukten daarop het gaspedaal nog eens in voor de Heat.

Voor New Orleans betekende het de eerste nederlaag, nadat het het seizoen met een 99-113 in Toronto was begonnen.

Op "Christmas Day" staan er nog vier andere duels op het menu: Milwaukee-Golden State, Boston-Brooklyn, Lakers-Dallas en Denver-Clippers.

NBA-legende K.C. Jones (88) overleden

NBA-legende K.C. Jones is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat deelde zijn ex-club Boston Celtics mee.

Van 1959 tot 1966 werd Jones acht keer op rij kampioen met de Celtics en daarmee is hij na zijn toenmalige teamgenoten Bill Russell (11 titels) en Sam Jones (10) één van de meest gelauwerde spelers in de NBA. Als trainer voegde hij nog eens vier titels aan zijn palmares toe: in 1972 als assistent van de Lakers, in 1981 als assistent van de Boston Celtics en in 1984 en 1986 als hoofdcoach van de Celtics.

In 1955 en 1956 had Jones met San Francisco al het universiteitskampioenschap gewonnen en in 1956 werd hij in Melbourne olympisch kampioen met de Verenigde Staten. Met Bill Russell, Michael Jordan, Magic Johnson, Quinn Buckner, Jerry Lucas en Clyde Lovellette behoort hij dus tot het kleine kransje van spelers die de titels van de Triple Crown (NCAA, NBA, Spelen) veroverden. In 1989 werd Jones in de Basketball Hall of Fame opgenomen.

