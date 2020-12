Megadeal van ruim 187 miljoen euro: Griekse superster Giannis Antetokounmpo tekent grootste NBA-contract ooit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij blijft. En daar zullen ze bij de Milwaukee Bucks maar wat blij mee zijn. Had Antetokounmpo dit contract geweigerd, was hij de grootste ‘vrije’ ster op de markt geweest sinds Kevin Durant in 2016. Maar nu krijgen andere ploegen dus geen kans om hem binnen te halen. De Griek blijft de komende vijf seizoenen trouw aan de Bucks, wel met de clausule dat het contract na vier seizoenen verbroken kan worden.

“Dit is mijn thuis. Dit is mijn stad”, schreef Antetokounmpo op z'n sociale media. “Ik voel me vereerd ook de komende vijf jaar deel uit te maken van de Milwaukee Bucks. Laat ons deze jaren succesvol maken.”

Antetokounmpo, bijgenaamd ‘The Greek Freak', speelt als power forward en is de beste speler van de laatste twee seizoenen in de NBA. Hij werd twee keer tot ‘MVP’ verkozen voor z’n 25ste verjaardag, enkel LeBron James en Kareem Abdul-Jabbar deden hem dat voor. Dit jaar werd hij zowel tot MVP verkozen als tot beste verdediger. Twee spelers deden hem die combinatie voor, Michael Jordan (1987-88) en Hakeem Olajuwon (1993-94). Dit seizoen haalde Antetokounmpo gemiddeld 29,5 punten, pakte hij 13,6 rebounds en gaf hij ook nog eens 5,6 assists.

Levenslijn voor Bucks

Nochtans gaf de Griek na het voorgaande seizoen aan dat hij wilde vertrekken uit Milwaukee. Het lukte Antetokounmpo niet om NBA-kampioen te worden, ondanks dat de ploeg tijdens het reguliere seizoen het beste parcours aflegde. In de play-offs liep het de voorbije twee seizoenen telkens mis. Vorig jaar gingen Antetokounmpo en co eruit tegen de Toronto Raptors (4-2) na een 2-0-voorsprong. In de bubbel in Orlando was Miami Heat dit jaar te sterk (4-1) in de halve finales in het oosten.

De Bucks zoeken al sinds 1971 (met toenmalig superster Kareem Abdul-Jabbar) naar een nieuwe NBA-titel en daarom tastte de club nu ongezien diep in de buidel om Antetokounmpo te houden. Ook trok Milwaukee versterkingen aan om de ploeg rond de Griek te versterken. Onder meer Jrue Holiday kwam over van de New Orleans Pelicans.

Antetokounmpo is voor de Bucks de sleutel voor een nieuwe titel. Hijzelf leek dat niet zo te zien, maar blijft nu toch. Hij heeft altijd benadrukt dat hij onder de juiste omstandigheden een verlengd verblijf wilde overwegen. Die omstandigheden zijn dus 228 miljoen dollar, of 187,5 miljoen euro, tot 2025.

Hij was een relatieve onbekende toen de Bucks hem in 2013 als 15de kozen in de NBA draft. Antetokounmpo werd geboren in Griekenland als zoon van Nigeriaanse ouders. Hij ontbolsterde in zijn derde jaar in de NBA en werd toen verkozen tot ‘MIP’, of meest verbeterde speler. Het jaar nadien stond hij voor het eerst in de All-Star-wedstrijd.

