Megaboete in NBA: Dallas zwaar gestraft voor het laten rusten van spelers

De NBA verdenkt Dallas ervan dat ze op deze manier de wedstrijd bewust probeerde te verliezen om een betere positie te krijgen in de jaarlijkse NBA-draft, wat een schending is van de officiële regels. “De Mavericks hielden zich niet aan de NBA-regels over het laten rusten van spelers en lieten met publieke verklaringen en acties zien dat ze die wedstrijd wilden verliezen in de hoop de top pick in de draft van 2023 binnen te halen”, aldus de NBA in een verklaring.