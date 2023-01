Luka Doncic blinkt wéér uit: Sloveen loodst Mavericks met 51 punten naar nipte zege tegen Spurs

Voor de derde keer in vijf wedstrijden was Doncic goed voor meer dan vijftig punten. Enkele dagen geleden had de 23-jarige Sloveen al een geweldige prestatie neergezet tegen New York Knicks. Hij kwam toen tot 60 punten, 21 rebounds en 10 assists. Nooit eerder kwam een speler in de NBA tot een ‘triple-double’ met zoveel gemaakte punten en rebounds. In zijn laatste vijf wedstrijden noteert hij een gemiddelde van 45,6 punten.