LIVE NBA PLAY-OFFS. Jokic en Denver met één been in volgende ronde - Hawks doen weer mee tegen Boston

Denver (tegen Minnesota) - met Nikola Jokic in de hoofdrol - staat na een nieuwe zege dicht bij de volgende ronde. De Atlanta Hawks hebben zichzelf weer in de wedstrijd geknokt met een knappe overwinning tegen de Boston Celtics. In Madison Square Garden kwamen de New York Knicks weer op voorsprong tegen de Cleveland Cavaliers. Volg het spektakel in de Amerikaanse basketbalcompetitie in onderstaande liveblog.