LIVE NBA PLAY-OFFS. Joel Embiid (Philadelphia) verkozen tot MVP - Davis loodst LA Lakers eerste keer voorbij Golden State Warriors

NBA KIJK. Warriors ondanks dit fenomenale shot van Curry onderuit tegen Celtics, Pique poseert met ex van Ronaldo tijdens NBA-show in Parijs

Boston, de onbetwiste leider in het oosten in de NBA, heeft donderdag met zijn 121-118 zege na een verlenging een beetje weerwraak genomen op de verloren NBA-finale van vorig jaar tegen Golden State. Jayson Tatum was opnieuw de uitblinker in TD Garden met 34 punten en 19 rebounds.