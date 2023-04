LIVE NBA PLAY-OFFS. Golden State en Milwaukee, dat Antetokounmpo ziet uitvallen met rugblessure, beginnen met nederlaag

NBA-toptalent Ja Morant acht wedstrij­den geschorst voor meebrengen van pistool in kleedkamer

Van rijzende ster in de NBA naar de risée. Of toch voor even. Superster Ja Morant (23), guard van de Memphis Grizzlies, is acht wedstrijden geschorst omdat hij een pistool - dat hij eerder showde in een stripclub op een Instagram Live - meegebracht had naar de kleedkamer van de ploeg of het teamvliegtuig.