LIVE NBA. Miami Heat doet het dan toch! Jimmy Butler en co kloppen Boston in ‘game seven’ en vervoegen Denver in finale

Miami Heat en Denver Nuggets spelen de NBA-finale. Denver was (veel) te sterk voor de LA Lakers, maar Miami had veel meer werk met de Boston Celtics. Een ‘game seven’ moest afgelopen nacht beslissen over wie zich het beste in het oosten mag noemen en dat is dus The Heat. Volg op deze pagina de ontknoping van de Amerikaanse basketbalcompetitie op de voet.