LIVE NBA FINALS. Sterspeler Jokic leidt Denver Nuggets naar eerste zege tegen Miami Heat

Met de ‘Mam­ba-mentali­teit’ van Bryant als drijfveer, de knaldrang van de Lakers: “We willen nog een ring”

De Los Angeles Lakers beginnen dinsdagnacht aan hun Conference Finals tegen topfavoriet Denver Nuggets. LeBron en co zien zichzelf niet als underdog. Met de ‘Mamba-mentaliteit’ van Kobe Bryant als drijfveer. “We willen nog een ring. Time to get it.”