LIVE NBA FINALS. Denver kan na winst in Miami maandag de titel pakken

KIJK. NBA-superster leert het maar niet: Ja Morant opnieuw gespot met pistool en loopt schorsing op

Wat is er aan de hand met Ja Morant? De sterspeler van NBA-team Memphis Grizzlies lijkt in een video opnieuw te pronken met een pistool. De beelden doen intussen duchtig de ronde op sociale media. Eerder showde hij al een vuurwapen in een stripclub, en in zijn eigen kleedkamer.