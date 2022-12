LeBron James viert 38ste verjaardag met welkome zege en 47 punten: “Ik had het mijn teamgenoten beloofd”

NBALeBron James heeft zijn 38ste verjaardag opgeluisterd met een indrukwekkend optreden in de NBA . De Amerikaanse superster leidde Los Angeles Lakers met 47 punten naar een overwinning op Atlanta Hawks: 130-121. James had zijn teamgenoten voor de wedstrijd al beloofd zeker 40 punten te gaan maken.

“En dus moest ik dat waarmaken”, aldus de viervoudig NBA-kampioen, die eerder deze week nog via de pers zijn frustraties uitte over de teleurstellende resultaten van de Lakers. “Toen ik na vijf schoten echter pas één keer had gescoord, wist ik niet of het wel zou lukken.”

‘King James’ herpakte zich en kwam in Atlanta alsnog op stoom, onder toeziend oog van zijn moeder en vrouw die op de tribunes zaten. Alleen Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar en Jamal Crawford slaagden er ooit ook in minimaal 45 punten te maken in een NBA-wedstrijd toen ze 38 jaar of ouder waren.

James kwam één assist te kort voor een zogeheten triple-double. Hij gaf negen assists en pakte tien rebounds. De vedette van de Lakers ligt op koers om in februari Abdul-Jabbar af te lossen als topscorer aller tijden van de NBA.

Journalisten vroegen de jarige James na de wedstrijd of hij zich weer 18 voelde. “Ik voel me beter dan op m’n 18de! Toen wist ik hoe ik het spel moest spelen, dat ik thuishoorde in de NBA, maar ik wist niet hoe ver ik zou geraken. Ik wist wel dat als ik zou blijven werken, dat ik een van de beste spelers ooit zou kunnen worden. Wanneer ik op het veld sta, voel ik me soms weer een kind. Ik speelde bevrijd, ik amuseerde me.” Waarom hij op voorhand had aangekondigd 40 punten te gaan scoren: “Ik heb al meerdere keren 30 punten gemaakt, en dat hielp niet. Dus dacht ik ‘Laat ik er eens 40 maken’. (lacht) We zijn gewonnen. Het is gewoon wiskunde”, grijnsde ‘LBJ’.

Met 15 overwinningen tegenover 21 nederlagen staan de Lakers in de onderste regionen in het westen.

Vier keer meer dan 40

Naast James waren er vrijdag nog vier spelers die veertig punten of meer scoorden in de NBA. Giannis Antetokounmpo leidde Milwaukee met 43 punten en 20 rebounds naar een 123-114-overwinning tegen Minnesota. CJ McCollum van zijn kant was goed voor 42 punten, waarvan elf driepunters, in de 127-116-zege van New Orleans tegen Philadelphia. Het is voor de Pelicans, het beste team in het westen, de vijfde zege op rij. Zach LaVine kwam tot 43 punten voor Chicago, dat met 132-118 won van Detroit, en Jordan Poole benutte 41 punten voor Golden State. De Warriors haalden het met 118-112 van Portland.