LeBron James rondt als eerste actieve basketballer de kaap van 1 miljard dollar aan totale carrière-inkomsten

NBALeBron James, momenteel in loondienst van de LA Lakers, is de allereerste basketbalspeler die tijdens zijn actieve carrière een miljard dollar (930.350.000 euro) heeft weten verzamelen. Dat schrijft het tijdschrift Forbes.

Volgens het Amerikaanse blad verdiende LeBron James in het huidige NBA-seizoen zo’n 121,1 miljoen dollar. Enkel PSG-ster Lionel Messi deed tussen mei 2021 en mei 2022 beter met 130 miljoen. Door zijn jaarinkomsten rondt James nu de kaap van één miljard dollar.

Hoewel James gekend is voor zijn exploten in de basketbalwereld, verzamelde hij zijn fortuin niet enkel door de bal in de ring te gooien. Zo zou van zijn miljard dollar ‘slechts’ 385 miljoen afkomstig zijn van salarissen. Meer dan 500 miljoen dollar verdiende hij door inkomsten uit sponsordeals en investeringen, waaronder ook enkele Hollywood-producties. Daarnaast is James ook mede-eigenaar van de Fenway Sports Group, dat voetbalclub Liverpool FC en baseballteam Boston Red Sox bezit.

Volledig scherm © AP

LeBron James sluit aan bij een select clubje van basketmiljardairs. In 2014 lukte Michael Jordan het als eerste negen nullen te bereiken op zijn bankrekening, na een lucratieve investering in basketbalploeg The Charlotte Hornets. Jordan had zijn basketschoenen op dat ogenblik weliswaar al meer dan tien jaar opgeborgen. Ook wijlen Kobe Bryant werd in 2019, drie jaar na zijn pensioen, miljardair.

De 37-jarige James maakt niet enkel indruk met zijn bankrekening, ook op het veld behoort hij tot de allergrootsten. Sinds zijn debuut in 2003 won hij vier keer de NBA-titel, werd hij vier keer verkozen tot MVP en won hij twee olympische gouden medailles. Daarnaast staat hij tweede in de topschuttersstand aller tijden van de NBA (met 37 062 punten) en is hij goed op weg om het record van de legendarische Kareem Abdul-Jabbar (38 387 punten) te verbreken.

Volledig scherm © USA TODAY Sports