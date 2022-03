LeBron James maakt 38 punten en steekt ‘The Mailman’ voorbij, maar kan nederlaag Lakers niet verhinderen

NBA Corona heerst in NBA: leiders Brooklyn Nets en Golden State Warriors gaan verrassend onderuit, ook Bucks zonder Giannis verliezen

Giannis, Curry, Harden, Durant, Siakam, Irving... Het is maar een greep uit het lijstje toppers dat vannacht niet in actie kwam in de NBA. Het virus hakt er stevig in bij heel wat teams, en dat is te merken aan de uitslagen. De twee koplopers - Brooklyn in het oosten en Golden State in het westen - leden verrassende nederlagen, net als de Bucks.

19 december