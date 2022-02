LeBron James lost Kareem Abdul-Jabbar af als NBA-topscorer aller tijden

NBA LeBron James loodst Lakers bij terugkeer voorbij Indiana Pacers

De Los Angeles Lakers hebben een 116-124-zege geboekt op bezoek bij de Indiana Pacers in de NBA. In het Grainbridge Fieldhouse in Indianapolis was het LeBron James die aan het commando stond bij de bezoekers. James zat eerder deze week een schorsing uit na een aanvaring met Isaiah Stewart van Detroit Pistons.

25 november