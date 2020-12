LeBron James blijft twee jaar langer bij LA Lakers en zal 85 miljoen dollar opstrijken

James maakte zijn intrede in de NBA in 2003 bij de Cleveland Cavaliers. Na zeven jaar maakte hij de overstap naar Miami Heat. Daar pakte in vier jaar tijd twee NBA-titels. In 2014 keerde LeBron terug naar het oude nest en bezorgde hij de Cavaliers in 2016 hun eerste en enige kampioenschap. Sinds 2018 is James aan de slag bij de LA Lakers, afgelopen seizoen won hij ook daar het NBA-kampioenschap.