LeBron James best betaalde NBA-speler ooit, maar laatste droom draait niet om geld: “Waar mijn zoon tekent, zal ik ook spelen”

NBAHij wordt de best betaalde basketter ooit, maar bovenal heeft LeBron James (37) nog één droom. Het NBA-icoon wil zijn carrière afsluiten aan de zijde van zoon Bronny, nu 17. En daarvoor stelt James alles in het werk.

Het was groot nieuws, eind vorige week. LA Lakers kondigde aan dat LeBron James, hun uithangbord, voor twee jaar had bijgetekend. Een overeenkomst die hem maar liefst 97,1 miljoen dollar (95,34 miljoen euro) oplevert. De kostprijs van zo’n 370 Ferrari’s. James wordt de best betaalde basketter uit de geschiedenis.

Niet dat geld ooit een probleem is geweest. Volgens ‘Forbes’ werd hij eerder al de eerste actieve basketspeler die al meer dan één miljar dollar (salaris, sponsordeals en merchandise) opstreek.

U begrijpt: voor het geld hoeft James niet nog twee seizoenen verder te basketten. Voor de records (bijna) evenmin. James verbrak in februari al het legendarische puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar. Enkel in de reguliere competitie staat Abdul-Jabbar nog aan de leiding. Statistici rekenden al uit dat, als James aan zijn gebruikelijke gemiddelde blijft scoren, nog 48 matchen nodig heeft om ook dat record op zijn naam te zetten. In principe een makkie.

De beste ooit, volgens velen.

Waarom James dan toch tot zijn veertigste aan het werk blijft in de NBA? Een laatste kunstje, een laatste droom. Samen op de court staan met zijn oudste zoon, Bronny (17). Hij kan in 2024 gedraft worden. En welk team voor James junior gaat, krijgt er vader meteen bij. “Waar Bronny tekent, zal ik ook zijn. Daar zal ik wel voor zorgen. Geld is dan slechts bijzaak”, aldus James eerder dit jaar.

Om die kers op zijn rijkgevulde carrière te zetten, stelt James al jaren werkelijk alles in het werk om fysiek paraat te blijven. Tot het maniakale toe. James spendeert ongeveer 1,5 miljoen dollar per jaar aan zijn lichaam. Hij heeft een gigantische gym in zijn huis, aangevuld met uitgaven aan persoonlijke coaches, masseurs, koks en andere faciliteiten. Het lichaam als een investering - al is het een kleinigheid in vergelijking met zijn vorstelijk salaris.

De resultaten zijn ernaar. James verzamelde, sinds zijn intrede in de NBA in 2003, meer dan 62.000 (!) speelminuten en speelde in het seizoen 2017-2018 liefst alle 82 competitiewedstrijden (play-offs niet meegerekend). Weinigen die het hem nadoen.

Pas vier jaar geleden miste James voor het eerst meer dan 10 opeenvolgende matchen door een blessure. Sindsdien was hij wel vaker afwezig dan in de vijftien jaar daarvoor samen - de ouderdom heeft ook bij hem impact.

Maar James zal niet rusten voor hij zijn droom gerealiseerd heeft. Zijn lucratieve deal als laatste duwtje in de rug.

