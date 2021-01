Lakers pakken uit met ferme zege, ook Dallas blijft winnen in NBA

NBA De jongste ooit: LaMelo Ball lukt als 19-jarige zijn eerste tri­ple-dou­ble in NBA

10 januari Er is een nieuwe sensatie opgestaan in de NBA. LaMelo Ball tekende afgelopen nacht bij de Charlotte Hornets voor de eerste trible double in zijn carrière. De 19-jarige point-guard is de jongste ooit die daarin slaagde.