Lakers blijven ondanks beresterke Davis verliezen, Nets onderuit in Philadelphia

NBA LA Lakers verliest nu ook derby bij LA Clippers, LeBron James valt gebles­seerd uit

Het blijft maar mislopen voor de LA Lakers in de NBA. Woensdag verloren LeBron James en co de derby bij de LA Clippers met 114-101. Het was de negende overwinning op een rij voor de Clippers in een duel tussen beide stadsgenoten. De laatste zege van de Lakers dateert van juli 2020. LeBron James moest vroegtijdig van het terrein met last aan de lies.

10 november