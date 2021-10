Lakers bijten ondanks triple-double Westbrook en voorsprong van 26 punten toch nog in het zand

LeBron James was nog steeds afwezig bij de Lakers met een enkelblessure en dus trokken Westbrook, tegen zijn ex-ploeg, en Anthony Davis de kar in Oklahoma. Westbrook kwam tot 20 punten, 13 assists en 14 rebounds in de Paycom Arena, Davis liet 30 punten optekenen. OKC leek lange tijd op weg naar een nieuwe nederlaag, stond op een gegeven moment zelfs 26 punten in het krijt, maar trok in het slot - waarin Westbrook nog werd uitgesloten na een tweede technische fout - de scheve situatie nog helemaal recht. Het is voor Oklahoma de eerste overwinning in vijf duels. De Lakers begonnen de nieuwe competitie met twee nederlagen, maar herstelden zich daarna met twee zeges. Bij de thuisploeg was Shai Gilgeous-Alexander de uitblinker met 26 punten.