LA Lakers winnen klassieker tegen Boston Celtics

Naast ‘LBJ’ hadden ook Russell Westbrook (24 punten, 11 rebounds) en Anthony Davis (17 punten, 16 rebounds) een ruim aandeel in de overwinning van de Californiërs. Bij de bezoekers kon Jayson Tatum zich troosten met de titel van topschutter van de wedstrijd (34 punten).

In het klassement staan de Lakers met dertien zeges en twaalf nederlagen op de zesde plaats van de Western Conference. Boston legt hetzelfde winstpercentage voor en is daarmee pas tiende in de Eastern Conference, op ruime afstand van leider Brooklyn.