LA Lakers lijden derde seizoensnederlaag na verlies tegen San Antonio

De Brooklyn Nets haalden het verder met 122-109 van de Philadelphia 76ers, die een einde zagen komen aan een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen. De leider in de Eastern Conference telt nu twee nederlagen, tegenover zeven zeges. Bij de Sixers testte Seth Curry positief op het coronavirus, zo melden verschillende Amerikaanse media. Curry, out met een pijnlijke enkel, werd in het begin van de match op de hoogte gebracht. De broer van vedette Stephen Curry van Golden State Warriors verliet het Barclays Center in Brooklyn, nadat hij in het eerste quarter op de bank had gezeten. Het hele team moet nu in quarantaine gaan. Bij Brooklyn ontbraken sterspelers Kyrie Irving (persoonlijke redenen) en Kevin Durant (quarantaine).