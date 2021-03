LA Clippers verliezen opnieuw in NBA, Milwaukee wint op valreep

In de Eastern Conference verstevigde Milwaukee zijn derde plaats dankzij een nipte 111-112 zege bij Memphis. Giannis Antetokounmpo (26 ptn, 11 rbs, 8 ass) was andermaal dé sterkhouder bij de Bucks maar de bezoekers dankten toch vooral Jrue Holiday. Die scoorde twee seconden voor tijd de korf die de bezoekers de zege opleverde.

All Star Game

Het reguliere NBA-seizoen ligt nu een vijftal dagen stil. De toppers komen zondag wel in actie in het All Star Game in Atlanta. LeBron James, de ster van de LA Lakers, is de kapitein van Team LeBron. Hij selecteerde voor zijn line-up Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas) en Nikola Jokic (Denver).