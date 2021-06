LA Clippers herpakken zich tegen Utah en brengen spanning terug in halve finale Western Conference

NBA Nieuw incident in NBA: toeschou­wer gooit flesje naar Kyrie Irving

31 mei De toeschouwers zijn terug in de NBA, maar dat heeft de voorbije week wel geleid tot een reeks incidenten. Kyrie Irving (Brooklyn Nets) kreeg na de overwinning van zijn team bij de Boston Celtics (126-141) een flesje water vanaf de tribune naar zich toe gegooid. “We worden behandeld alsof we in een menselijke dierentuin zijn”, zei Irving, die met zijn ploeg een voorsprong van 3-1 nam in de best-of-seven-serie.