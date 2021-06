LA Clippers dwingen onder leiding van ijzersterke Leonard beslissend game 7 af tegen Dallas

NBADe Los Angeles Clippers hebben vrijdag Dallas met 97-104 verslagen in de eerste ronde van de play-offs in de NBA. Door die overwinning dwingen ze een beslissend zevende duel af. Zondagavond wordt er gespeeld voor wie het in de halve finales van de Western Conference mag opnemen tegen de Utah Jazz.

De zes eerste wedstrijden in het duel tussen de Clippers en de Dallas Mavericks werden telkens gewonnen door de uitploeg, een primeur in de geschiedenis van de NBA play-offs. In die zesde wedstrijd stonden de Clippers met hun rug tegen de muur. Het was winnen, en een beslissend game 7 afdwingen, of net als de stadsgenoot en medetitelkandidaat LA Lakers al meteen afdruipen in de eerste ronde.

Sterspeler Kawhi Leonard was met 45 punten de uitblinker bij de Clippers in een zo goed als volgelopen American Airlines Center, dat plaats biedt aan 18.300 toeschouwers. Die 45 punten is een evenaring van z'n persoonlijke record in de play-offs. Bij Dallas was het wonderkind Luka Doncic die z'n team vooruitstuwde: hij was goed voor 29 punten. Maar dat was dus niet genoeg voor de Mavericks.

Zondag, om 21u30 Belgische tijd, staat de zevende confrontatie op het programma in Staples Center in Los Angeles. De winnaar van die wedstrijd krijgt in de halve finales van de Western Conference de Utah Jazz voorgeschoteld, die in de eerste ronde overtuigend de maat namen van de Memphis Grizzlies (4-1).

