Komt NBA-droom deze nacht uit? Vrenz Bleijenbergh (20) maakt zich klaar voor de draft

BasketVannacht is het zover. Dan weet Vrenz Bleijenbergh (20) of zijn 13 workouts bij NBA-ploegen in 12 Amerikaanse staten en 35.000 kilometers met het vliegtuig in één maand opgeleverd hebben. Deze nacht volgt hij thuis in Sint-Job-in-’t-Goor de NBA-draft. Wordt Bleijenbergh de eerste Belg die via de draft in de NBA speelt?