Klay Thompson maakt rentree na 941 dagen blessureleed en helpt Warriors met 17 punten meteen aan de zege

NBA Stephen Curry geeft opnieuw basketbal­les, nu in topper tegen Brooklyn: “Dit was Hall-of-Fa­me-ni­veau”

Met Stephen Curry opnieuw als uitblinker hebben de Golden State Warriors in New York de Brooklyn Nets verslagen. Het topduel in de NBA eindigde in 99-117, mede dankzij 37 punten van Curry die zijn voormalig ploeggenoot Kevin Durant aftroefde.

17 november