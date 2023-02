KIJK. Stevige knokpartij ontsiert NBA-duel, liefst vijf spelers worden uitgesloten: “Ik schaam me”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op beelden (zie onder) is te zien hoe Bamba vanaf de Orlando Magic-bank lacht met een gemiste driepunter van Rivers. Niet veel later komt de shooting guard weer in de buurt van diezelfde bank. Hij roept iets, waarna de poppen aan het dansen gaan. Er worden klappen uitgedeeld, wat resulteert in de uitsluiting van vijf spelers. Bamba en Rivers, maar ook Jalen Suggs (Magic), Taurean Prince en Jaden McDaniels (beiden Timberwolves).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rivers deed zijn verhaal na afloop, Bamba niet. “Ik wil er niet te diep op ingaan, maar ik hield niet van de manier waarop hij tegen me aan het praten was”, aldus Rivers. “Hij deed dat ook zonder reden, er was geen enkele aanleiding. Ik ken hem totaal niet. Ik weet niets over hem, enkel dat hij voor Orlando Magic speelt. Ik verkocht hem een duw, maar dacht niet dat het tot een vechtpartij zou komen. Toch stond hij snel recht en deelde hij een slag uit - gelukkig was die niet raak. Nadien heb ik mezelf proberen te beschermen.”

Verder stak Rivers de hand ook in eigen boezem. “Ik ben hier uiteraard niet trots op, ik schaam me zelfs. Ik ben de oudste van de ploeg en beschouw mezelf als een leider. Het was een vreemde match en dat opstootje heeft zeker niet geholpen. Ik baal omdat we verloren hebben (, maar zeker ook omdat net ik een hoofdrol speelde bij die vechtpartij.” Orlando Magic won 120-127.

Opvallend: gisteren liep het ook in Cleveland-Memphis grondig mis. Het kwam in dat duel tot een aanvaring tussen Dillon Brooks (Memphis) en Donovan Mitchell (Cleveland). Brooks gaf Mitchell na een block een elleboog in de edele delen, Mitchell reageerde door de bal naar zijn tegenstander te gooien en greep hem naar de nek. Beide spelers werden uitgesloten. Lees HIER meer.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Links: Austin Rivers. Rechts: Rivers kreeg het aan de stok met Mo Bamba. © Social/AP