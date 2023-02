KIJK. Poppen serieus aan het dansen in Cleveland-Memphis nadat Brooks Mitchell stamp in het kruis verkoopt

NBAGiannis Antetokounmpo was donderdag de absolute uitblinker bij Milwaukee in de NBA. De Bucks haalden het nipt met 106-105 van de LA Clippers. Antetokounmpo liet liefst 54 punten (en 19 rebounds) optekenen. Hij bleef een punt verwijderd van zijn persoonlijk record, dat hij begin dit jaar neerzette tegen de Washington Wizards. De Lakers dankten intussen Anthony Davis (31 ptn) en LeBron James (26 ptn) na de 111-112 zege bij Indiana. James nadert het puntenrecord aller tijden van Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Hij heeft nog 63 punten nodig om het record te verbreken. In Cleveland-Memphis ging het dan weer grondig mis.

KIJK. Brooks en Mitchell krijgen het met elkaar aan de stok

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Antetokounmpo miste afgelopen maand een paar wedstrijden vanwege een knieblessure, maar verkeert sinds zijn terugkeer in topvorm. Hij klaarde donderdag in het laatste kwart bijna in zijn eentje de klus tegen de Clippers. De 28-jarige Griek scoorde 20 punten en deed zo de achterstand van 21 punten smelten als sneeuw voor de zon. Antetokounmpo scoorde de twaalf laatste punten voor de Bucks, de Clippers konden in de laatste vier minuten geen punt meer maken. Kawhi Leonard (17 ptn en 11 rebounds) kende een moeilijke avond en miste het winnende shot. Milwaukee verstevigt met haar zesde zege op rij haar tweede plaats in het oosten, de Clippers zijn nog steeds vijfde in het westen.

Volledig scherm Giannis Antetokounmpo was nog maar ens de grote man bij de Bucks. © USA TODAY Sports

In Cleveland-Memphis ging het mis bij een opstootje tussen Dillon Brooks (Memphis) en Donovan Mitchell (Cleveland). Brooks gaf Mitchell na een block een elleboog in de edele delen, Mitchell reageerde door de bal naar zijn tegenstander te gooien en greep hem naar de nek. Beide spelers werden uitgesloten. Cleveland, vijfde in het oosten, wist de partij uiteindelijk te winnen met 128-113. Darius Garland (32 ptn en 11 assists) was de uitblinker.

(Lees hieronder verder)

KIJK. Vanuit dit perspectief zie je de venijnige streek van Brooks

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Getty Images via AFP

Volledig scherm © USA TODAY Sports

Volledig scherm © Getty Images via AFP

De LA Lakers zagen lange tijd af in Indiana. De Pacers hadden op een moment 15 punten voorsprong en stonden tot 2,5 minuut voor het einde aan de leiding. Davis en James trokken de Lakers in het slot echter over de streep. James kan dinsdag (tegen Oklahoma City) of donderdag (tegen Milwaukee) het puntenrecord van Abdul-Jabbar breken. Volgens Amerikaanse media komt de 75-jarige Abdul-Jabbar als toeschouwer naar beide wedstrijden in LA. De Lakers schuiven op naar de twaalfde plaats in het westen.

Volledig scherm © AP

Koploper Denver had weinig moeite met kampioen Golden State (134-117). Tweevoudig MVP Nikola Jokic haalde zonder forceren opnieuw een ‘triple-double’, met 22 punten, 16 rebounds en 13 assists. Jamal Murray werd topschutter met 33 punten. Bij de Warriors, negende in het westen, kon sterspeler Stephen Curry (28 ptn) de tekortkomingen van zijn team niet opvangen.

Dallas diende intussen New Orleans haar tiende opeenvolgende nederlaag toe (111-106). De toeschouwers genoten van een nieuwe masterclass van Luka Doncic, tot het Sloveense wonderkind zich met nog zeven minuten te gaan in het derde kwart blesseerde aan de rechterhiel. Hij had op dat moment al 31 punten gescoord. Doncic ging meteen naar de kant, nieuws over zijn blessure is er nog niet.

Volledig scherm Luka Doncic grijpt naar de rechtervoet. © AP