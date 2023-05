KIJK. NBA-superster leert het maar niet: Ja Morant opnieuw gespot met pistool, deze keer met vriend in wagen

Wat is er aan de hand met Ja Morant? De sterspeler van NBA -team Memphis Grizzlies lijkt in een video opnieuw te pronken met een pistool. De beelden doen intussen duchtig de ronde op sociale media. Eerder showde hij al een vuurwapen in een stripclub, en in zijn eigen kleedkamer.

KIJK. Ja Morant haalt voor derde keer een geweer boven

Basketbalster Ja Morant lijkt maar niet te leren uit zijn fouten. De 23-jarige sterspeler van Memphis Grizzlies is voor de derde keer gespot met een vuurwapen in de hand. Op de beelden zien we Morant, samen met een vriend, plezier maken in de auto. Tien seconden later maakt zijn kompaan een pistool-gebaar, waarop de NBA-ster lacherig een pistool van onder zijn stuur tovert. Dit filmpje zal ongetwijfeld nog een staartje krijgen. Het blijft onduidelijk wanneer deze beelden opgenomen werden.

Dit is trouwens niet de eerste keer dat de spelverdeler z’n stoute schoenen aantrok. Begin maart haalde hij een pistool naar boven tijdens een bezoekje aan een stripclub in Denver. Als kers op de negatieve taart filmde hij zichzelf en gooide de beelden online via Instagram Live.

Nog geen vijftien dagen later flikte hij het opnieuw. Deze keer zwaaide hij met een vuurwapen in de kleedkamer van de Grizzlies, de club waar hij voor uitkomt. Memphis schorste hem voor twee speeldagen, de NBA deed daar nog een schepje bovenop met acht wedstrijden uitsluiting. Morant zag zijn fout in en verontschuldigde zich via een livestream op Instagram.

KIJK. Morant zwaait begin maart met een vuurwapen in stripclub