KIJK. NBA-legende Dennis Rodman gaat de wereld rond met bizarre tattoo van vriendin in gezicht: “Dit is mijn ‘last dance’ met een vrouw”

Z’n lichaam was al helemaal volgetekend, maar in z’n gezicht had Dennis Rodman nog wel wat plek voor een nieuwe tattoo. Had, want de lege ruimte is intussen ook gevuld geraakt. Op zijn rechterwang prijkt nu een tattoo van zijn partner Yella Yella.

Bij de Amerikaanse website TMZ gaven Rodman en Yella Yella wat meer uitleg bij de tattoo. Het koppel geeft aan dat het idee van Rodman zelf kwam en dat Yella Yella er zelf niet zo’n fan van was. “Ik zei hem zelfs dat hij het beter niet deed”, aldus de vrouw. “Maar hij is gek. Aanvankelijk wilde hij dat de tattoo zelfs nog groter zou zijn.”

Madonna en Carmen Electra

Rodman werd vijf keer NBA-kampioen. Hij speelde onder meer voor de Chicago Bulls en had een belangrijk aandeel in de drie opeenvolgende NBA-titels die de franchise haalde tussen 1996 en 1998. In de gesmaakte Netflix-docureeks ‘The Last Dance’ worden die titels knap in beeld gebracht. Rodman droeg in de NBA verder ook het shirt van Detroit Pistons, San Antonio Spurs, LA Lakers en Dallas Mavericks.

Yella Yella houdt van mij zoals ik ben en daar ben ik haar oprecht dankbaar voor. Met deze tattoo wil ik dat tonen. Dennis Rodman

‘The Worm’ had eerder veelbesproken romances met onder anderen Madonna, Vivica Fox en Carmen Electra. Maar zijn relatie met Yella Yella is anders, zegt hij. “Ze is geweldig, echt een heel lieve vrouw”, zegt hij. “Ze houdt van mij zoals ik ben en daar ben ik haar oprecht dankbaar voor. Met deze tattoo wil ik dat tonen. Dit is mijn ‘last dance’ met een vrouw.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: