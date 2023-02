KIJK. Mooi moment: Kareem Abdul-Jabbar komt parket op om LeBron James symbolisch bal te overhandigen

NBA Golden State weet weer wat winnen is, reeks van Milwaukee en Cleveland ten einde

De Golden State Warriors weten weer wat winnen is. Ze versloegen maandag in San Francisco in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA Sacramento met 116-113. Stephen Curry was op dreef en speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen met 47 punten. Golden State staat slechts op de twaalfde plaats in de Western Conference met vier overwinningen tegen zeven verliesmatchen.

