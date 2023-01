KIJK. Luka Doncic verbaast NBA-volgers met aankomst in apocalyptische batmobiel met zes wielen

NBA Luka Doncic heeft indruk gemaakt in de NBA. Op het parket doet hij dat wekelijks, maar nu was het vooral naast het basketbalveld dat de monden openvielen. De Sloveen verscheen op zijn NBA-wedstrijd afgelopen nacht met iets wat op een halve tank met zes wielen leek. Of zou het een kruising tussen een jeep en een monster truck met een prijskaartje van minstens 185.000 euro zijn?

KIJK. Luka Doncic komt aan in een Apocalypse Hellfire 6x6

Soms komen ze verkleed toe, andere keren showen ze hun garderobe op z’n Michy Batshuayi’s. De aankomst van de NBA-sterren in de Amerikaanse basketbalarena’s is altijd een gebeuren op zich. Afgelopen nacht was het weer prijs. Luka Doncic, de ster van de Dallas Mavericks, kwam in het stadion aan met een Apocalypse Hellfire 6×6, lees: een wagen die meer weg heeft van een tank dan van een auto.

Het was ESPN-journalist Mark Jones die de taferelen filmde met z’n smartphone. “Baas, wat een manier om hier te verschijnen”, klonk het. “Ik moet wel”, repliceerde Doncic met een glimlach. De Sloveen was tegen Atlanta Hawks goed voor 30 punten, 8 assists en 4 rebounds, maar een nederlaag kon hij niet afwenden. In het American Airlines Center werd het 122-130.

Apocalypse Hellfire

Maar wat met die wagen? Doncic is als absolute sterkhouder bij Dallas goed voor een loon van iets meer dan 10 miljoen euro per jaar. Dan kan er natuurlijk een halve batmobiel vanaf. De Apocalypse Hellfire waarmee de 23-jarige basketbalspeler vannacht op de proppen kwam, heeft een marktprijs van 185.000 euro. De naam doet het al vermoeden: het is een robuuste wagen die een apocalyps moet overleven.

“Apocalypse Manufacturing streefde ernaar een 6x6 te creëren die het einde der tijden moet kunnen overleven. Het is tegelijkertijd de meest indrukwekkende verschijning die je op de openbare weg kan zien”, klinkt het op de website van het bedrijf dat de wagens fabriceert. Of op z'n Amerikaans: “Behold the Apocalypse – a truck where looks and function dance with the devil in the pale moonlight.”

3 tot 4,5 ton

Naar verluidt rijden er in de VS 150 dergelijke voertuigen rond, in andere delen van de wereld zouden er een dertigtal verkocht zijn. Het model is geïnspireerd op een Jeep Gladiator, maar in plaats van een 4x4 is het dus een 6x6. De zes wielen moeten er volgens Apocalypse Manufacturing voor zorgen dat de wagen nooit vast komt te zitten. Het vehikel weegt makkelijk 3 tot 4,5 ton en heeft wielvelgen met een doorsnede van een meter. Dankzij een optie kan de wagen 850 pk aan vermogen leveren. Van 0 tot 100 km/u gaat het in 3,7 seconden.

Voor wie echt in een apocalyps zou belanden nog de volgende specificaties: het koetswerk van de wagen heeft veel weg van een batmobiel. De carrosserie bestaat immers uit drie lagen kevlar. De voorbumper is dan weer uit staal gemaakt. De winch - of lier - heeft een trekkracht van 4.500 kilogram. Vrachtwagenchauffeurs met een defect op de E40 kunnen met andere woorden makkelijk bij Doncic terecht.

Volledig scherm Apocalypse Hellfire 6x6. © Apocalypse Manufacturing

In Dallas scoorde Dejounte Murray dertig punten voor de Atlanta Hawks, die de Mavericks dus op knappe wijze versloegen met 122-130. Verder viel een elfde zege op rij op voor Memphis. Bij de Grizzlies scoorde Steven Adams de beslissende punten in een 115-114-zege. Het brengt de Grizzlies op de tweede plaats in de Western Conference, met 31 overwinningen tegen 13 nederlagen, vlak achter leider Denver (32-13). De Nuggets versloegen Minnesota met 122-118, dankzij een zoveelste 'triple double' van Nikola Jokic, die goed was voor 31 punten, 13 assists en 11 rebounds. Voor de Timberwolves, die in de laatste drie minuten de winst verspeelden, volstonden de achttien punten van Jaden McDaniels niet. In Los Angeles schitterde LeBron James opnieuw, maar dat was niet genoeg om te voorkomen dat de Lakers verloren van de Sacramento Kings (116-111), hun 25ste nederlaag al van het seizoen. James was goed voor 32 punten. In het winnende kamp blonk De'Aaron Fox uit met 31 punten.

Volledig scherm De aankomst van Doncic in het American Airlines Center. © ESPN