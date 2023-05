KIJK. LeBron James overweegt basketpensioen na uitschakeling in NBA-play-offs: “Heb veel om over na te denken”

Zien we LeBron James (38) nog terug in de NBA? De superster van het Amerikaanse basketbal stelde na de uitschakeling in de play-offs tegen Denver Nuggets zijn toekomst openlijk in vraag. “Of ik nog doorga? Ik heb veel om over na te denken.”

KIJK. LeBron James twijfelt openlijk over zijn toekomst in basketbal

Hij was andermaal de ster bij LA Lakers, maar 40 punten, 10 rebounds en 9 assists van LeBron James volstonden niet voor een eerste zege tegen Denver Nuggets. Exit de Lakers, exit LeBron in de finale van de Western Conference. Geen gooi naar een vijfde NBA-titel voor James.

Een uitschakeling die hard aankwam bij James. Na afloop was hij een vat vol ontgoocheling, het hoofd voorover gebogen verliet hij de zaal in het Staples Center. Toen hij op de persconferentie achteraf gevraagd werd naar zijn toekomst, antwoordde James bijzonder cryptisch. “Of ik doorga met basketbal? Ik heb veel om over na te denken.”

Volledig scherm © AP

Waarmee hij de geruchtenmolen zelf in gang zette. James speelt al 20 jaar in de NBA en ontpopte zichzelf tot een absolute legende. Niet alleen werd hij al vier keer kampioen en even vaak MVP in de NBA-finale, dit seizoen verbrak hij ook het legendarische puntenrecord van Kareem Abdul-Jabbar. “Ik heb het gevoel dat ik de beste ooit ben die deze sport heeft beoefend”, sprak hij na die prestatie. Ook in de play-offs is hij de all-time topscorer.

Of James effectief met basketpensioen gaat, valt natuurlijk af te wachten. Hij ligt nog twee jaar onder contract bij de Lakers, goed voor een salaris van bijna 90 miljoen euro. Maar wat vooral doet vermoeden dat James misschien toch doorgaat, is dat hij al meermaals aangegeven heeft nog samen te willen spelen met Bronny, zijn oudste zoon. Bronny is intussen 18 jaar en komt wellicht in 2024 in de NBA Draft.

Volledig scherm LeBron James © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm LeBron James op de persconferentie. © AP / AP