KIJK. LeBron James hakt de knoop door en voelt zich nog niet klaar voor pensioen: “Pas als ik niet alles meer kan geven op het parket, stop ik”

De fans kunnen op beide oren slapen. LeBron James (38) voelt zich nog niet pensioengerechtigd. Na de uitschakeling in de play-offs met LA Lakers tegen toekomstig kampioen Denver Nuggets klonk het eind mei nog dat hij “veel had om over na te denken”.

KIJK. LeBron James kondigt op ESPY’s aan dat hij doorgaat

Om de woorden van Leonardo DiCaprio in ‘The Wolf of Wall Street’ te parafraseren: “He’s not f*cking leaving.” LeBron James - eind dit jaar 39 - heeft met een bevlogen speech op de ESPY’s awardshow aangekondigd dat hij blijft doorgaan met basketbal.

Nochtans was de Amerikaan na de verloren play-offs tegen Denver Nuggets een vat vol ontgoocheling. Toen hij op de persconferentie achteraf gevraagd werd naar zijn toekomst, antwoordde James bijzonder cryptisch. “Of ik doorga met basketbal? Ik heb veel om over na te denken.”

De geruchtenmolen raakte op toerental, maar James maakte er nu zelf komaf mee. “De grote vraag voor mij is of ik het spelletje nog met plezier kan spelen zonder daarover tegen mezelf te liegen. De dag dat ik niet meer alles van mezelf kan geven op het parket is de dag dat ik stop. Gelukkig is die dag nog niet aangebroken.”

“Velen waren verrast door mijn uitspraken na de nederlaag tegen de Nuggets, maar de waarheid is dat ik mezelf die vraag al een paar seizoenen stel. Alleen had ik er tot dan nooit openlijk over gesproken. Kan ik nog doorgaan zonder mezelf een rad voor ogen te draaien?”

Volledig scherm LeBron James met zijn gezin. Van links naar rechts: zoon Bronny, zoon Bryce, vrouw Savannah en dochter Zhuri. © Mark Terrill/Invision/AP

James ligt nog twee jaar onder contract bij de Lakers, goed voor een salaris van bijna 90 miljoen euro. Maar wat vooral doet vermoeden dat hij toch doorgaat, is dat hij al meermaals aangegeven heeft nog samen te willen spelen met Bronny, zijn oudste zoon. Bronny is intussen 18 jaar en komt wellicht in 2024 in de NBA Draft.

De basketbalster zelf nuanceerde. “Ach, mijn kinderen zijn aan hun eigen basketbal-reis bezig. Waar ze ook eindigen, zij doen alles voor het basketbal. Ze blijven gewoon het spelletje trouw en dat inspireert me enorm. Het maakt op zich niet meer uit hoeveel punten ik nog scoor of wat ik wel of niet meer doe op het veld.”

“Ik basketbal 20 jaar en neem de sport niet als vanzelfsprekend. Ik leg mijn hart en ziel erin. Er circuleert een filmpje waarin ik het ploegje van mijn zoon Bryce coach. Veel mensen reageerden dat ik daar even veel energie in stopte als in een NBA Finals-wedstrijd. Voor mij is dat het ultieme compliment", aldus James.

“Weet je, net dat brengt me elk jaar terug. Ik coach en kijk naar mijn jongens en hun ploegmaats. Ik zie die gasten bezig en ik besef dan waarom ik zo graag basketbal speel. Zij brengen me terug naar wat voor mij essentieel is: de pure liefde voor de sport. Dus ja, in die zin heb ik wel nog wat in de tank zitten. Veel zelfs. ”

Volledig scherm Bronny, Bryce en LeBron James. © Mark Terrill/Invision/AP